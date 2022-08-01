Адвокат Саакашвили сообщил о намерении подзащитного уйти из грузинской политики

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен уйти из грузинской политики и полностью сконцентрироваться на сохранении своего здоровья, заявил адвокат Валерий Гелбахиани.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили крайне тяжелое, и сегодня речь идет о спасении его жизни. В беседе со мной он (Саакашвили) заявил, что намерен уйти из грузинской политики и полностью сконцентрироваться на сохранении своего здоровья", - сказал адвокат в понедельник журналистам.

Он сообщил, что защита экс-президента и родственники работают над отсрочкой исполнения наказания Саакашвили и его отправкой на лечение за границу.

В партии Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) заявили журналистам, что не знают о его планах уйти из политики. Председатель ЕНД Никанор Мелия предположил, что заявление адвоката Гелбахиани является "тактическим ходом".

Между тем председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил в понедельник журналистам, что "общество устало от нескончаемых разговорах о здоровье Саакашвили". "Саакашвили ничем не отличается от других заключенных, и никаких исключений по отношению к нему не будет", - сказал Кобахидзе.

1 августа должен был состояться очередной процесс над Саакашвили по делу о растрате государственных средств в особо крупных размерах, но суд был отложен в связи с состоянием здоровья экс-президента.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года, 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 12 мая Саакашвили направили на лечение в гражданскую клинику в Тбилиси, где он находится до сегодняшнего дня.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.