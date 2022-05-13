Eni не против оплаты в мае газа из РФ с конвертацией евро в рубли

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая компания Eni S.p.A. готова заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если потребуется, как этого просит РФ, конвертировать евро в рубли, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, компания "еще не открыла рублевый счет, но прорабатывает юридические аспекты в рамках подготовки к его открытию в случае необходимости".

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если это условие не будет соблюдено, поставки прекращаются.

"Газпром" уже остановил поставки компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.

При этом в Еврокомиссии неоднократно заявляли, что считают оплату российского газа в рублях нарушением европейских санкций. Ожидается, что в скором времени Брюссель даст более подробную оценку этого вопроса.