Боррель уверен, что главы МИД стран ЕС 16 мая договорятся по поводу отказа от нефти РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу заявил, что главы МИД стран-членов блока 16 мая обсудят вопрос о введении эмбарго на российскую нефть, и выразил уверенность, что министрам удастся достичь соглашения.

"В понедельник (16 мая) главы МИД будут решать этот вопрос", - сказал Боррель журналистам на встрече глав МИД стран G7.

"Я уверен, что мы достигнем соглашения. Нам нужно это соглашение. Потому что мы должны избавиться от зависимости от российской нефти", - отметил он.

Накануне в Еврокомиссии сообщили, что представители стран ЕС продолжают обсуждать предложения по шестому пакету санкций против России, о том, когда этот процесс может завершиться, говорить пока рано.

Постпреды стран-членов ЕС в мае обсуждают предложения по шестому пакету санкций против России. Речь, в частности, идет об эмбарго на российскую нефть. Основным препятствием на пути к утверждению санкций СМИ называют Венгрию, которая отказывается поддерживать предложения по санкциям в их нынешнем виде. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить собственную экономику.

Решения по ограничительным мерам в Евросоюзе принимаются единогласно. Таким образом, у каждой страны в этом вопросе есть право вето.