Премьер Грузии гарантировал гражданам мир с Россией

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что возглавляемое им правительство делает все возможное, чтобы не допустить военного конфликта с Россией.

"Наш народ уже воевал с Российской Федерацией, и в этой связи мы пережили тысячу бед. Последствия августовской войны в 2008 году имели для нас разрушительные последствия. Мы гарантируем населению, что войны в нашей стране не будет", - заявил Гарибашвили в пятницу журналистам.

Он высказался за мир и стабильность в стране, исключив открытие в Грузии так называемого второго фронта в связи с военными действиями на Украине.

"Никакого "второго фронта" и войны в Грузии не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир. Мы не допустим безответственных призывов к развязыванию войны со стороны наших внутренних врагов", - заявил премьер.