ЕС ищет возможность направить подсанкционные активы РФ на восстановление Украины

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе изучается вопрос о том, как на законных основаниях использовать находящиеся под санкциями активы РФ для восстановления Украины, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы работаем над этим. Мы работаем", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, комментируя журналистам в пятницу в Брюсселе на условиях анонимности повестку предстоящего 16 мая Совета ЕС по иностранным делам.

Он подчеркнул, что это новая для ЕС тема, разработка которой находится на начальном этапе, и задача стоит очень сложная. Ряд процедурных вопросов еще предстоит определить.

"Мы пока еще не пришли к этому. Мы не исключаем такую опцию и работаем в этом направлении", - пояснил собеседник СМИ.

В начале недели глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал мнение, что ЕС мог бы изъять российские резервы, хранящиеся на территории Европы, и направить их на восстановление Украины.

"Я бы активно выступил за это, поскольку это полностью логично", - сказал он в интервью газете The Financial Times.