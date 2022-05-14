Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Германия приняла более 700 тыс. украинских беженцев с февраля

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Более 700 тыс. человек выехали из Украины в Германию с начала специальной военной операции России в конце февраля, передают в субботу европейские СМИ.

Согласно информации газеты Welt am Sonntag, которая ссылается на данные МВД, с 24 февраля по 11 мая в Центральном реестре иностранцев Германии зарегистрировали 727 205 человек, среди которых у 93% украинское гражданство. Число женщин среди беженцев достигает порядка 81%. Около 40% беженцев - несовершеннолетние.

Газета указывает, что значительное число этих людей могли отправиться в другие страны Евросоюза или вернуться на Украину.

По данным Международной организации по миграции, порядка 6 млн украинцев покинули страну с конца февраля, отправившись в соседние страны.

Украина Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

Новым президентом ОАЭ стал шейх Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян

МИД РФ заявил о фактическом отказе Финляндии и Швеции от безъядерного статуса

Что случилось этой ночью: суббота, 14 мая

Пандемия коронавируса

В КНДР выявлено уже более полумиллиона случаев COVID-19

В КНДР выявлено уже более полумиллиона случаев COVID-19

Пять человек погибли в результате удара Израиля по Сирии

Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома

Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома

Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ пройдет 17 июля

Референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ пройдет 17 июля

Латвия добавила в список нежелательных лиц еще 102 граждан России

Четыре страны отозвали решения о признании независимости Косово

Четыре страны отозвали решения о признании независимости Косово

Шойгу и Остин обсудили ситуацию на Украине