Германия приняла более 700 тыс. украинских беженцев с февраля

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Более 700 тыс. человек выехали из Украины в Германию с начала специальной военной операции России в конце февраля, передают в субботу европейские СМИ.

Согласно информации газеты Welt am Sonntag, которая ссылается на данные МВД, с 24 февраля по 11 мая в Центральном реестре иностранцев Германии зарегистрировали 727 205 человек, среди которых у 93% украинское гражданство. Число женщин среди беженцев достигает порядка 81%. Около 40% беженцев - несовершеннолетние.

Газета указывает, что значительное число этих людей могли отправиться в другие страны Евросоюза или вернуться на Украину.

По данным Международной организации по миграции, порядка 6 млн украинцев покинули страну с конца февраля, отправившись в соседние страны.