Премьер Украины сообщил о возвращении в страну 1 млн беженцев

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последние недели в страну вернулись почти 1 млн человек.

"За последние недели в Украину вернулось уже около 1 млн людей. Поток возвращения сегодня уже превышает отток с Украины", - сказал он польскому общественному вещателю TVP.

Премьер заявил, что, по исследованиям и данным правительства, 99% украинцев, которые из-за событий выехали за границу, имеют намерения вернутся на родину, как только ситуация станет более или менее безопасной.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на конец апреля, Украину с 24 февраля покинули почти 5,4 млн человек, еще более 7,7 млн оставили свои дома, но остались в стране.