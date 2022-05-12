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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Палата представителей США приняла ряд законопроектов по Украине

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей США в среду приняла ряд законопроектов, связанных с ситуацией на Украине, сообщает издание The Hill.

Один из законопроектов направлен на облегчение долгового бремени Украины. За него проголосовали 452 конгрессмена, а 56 высказались против.

Документ предписывает американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный Банк, немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставления финансовой помощи Киеву на льготных условиях.

Второй законопроект направлен на то, чтобы исполнительная власть США была обязана добиваться "максимально возможной степени" исключения российских должностных лиц из участия во встречах, заседаниях и других мероприятий "Группы двадцати", Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам.

За данный проект проголосовали 416 конгрессменов, против - два.

Третий законопроект касается необходимости соблюдения американскими финансовыми учреждениями санкций, веденных США в отношении РФ и Белоруссии. Он был одобрен 418 голосами.

Согласно базе данных конгресса, все три документа теперь должны поступить на рассмотрение сената.

США Украина
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