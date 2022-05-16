Участники спецоперации ВС РФ получили госнаграды

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В госпиталях Минобороны России военнослужащим - участникам специальной операции вручили государственные награды, сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.

"В шести госпиталях Минобороны - главном военном клиническом госпитале им. Бурденко, центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского, а также в их филиалах военнослужащим - участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик по указу президента России вручены 28 орденов и медалей", - заявили в министерстве обороны.

Представители Минобороны отметили, что в госпитале им. Бурденко военным вручены медали "За Отвагу" и "Суворова", в госпитале им. Вишневского - "Ордена Мужества" и медаль "Суворова".

"Большую часть наград получили военнослужащие из рядового и сержантского состава", - уточнили в Минобороны.

Ранее министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу принял решение обеспечить дальнейшей службой всех военных, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Для каждого военнослужащего вводится воинская должность в военкоматах, воинских частях, учреждениях и ведомственных организациях военного ведомства.

Для военнослужащих, получивших ранения, также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, социальные льготы и обеспечение жильем.