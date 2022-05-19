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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Более 13,5 тыс. беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Более 13,5 тыс. беженцев с территории Донбасса и Украины прибыли через пункты пропуска в Ростовскую область за минувшие сутки, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России в четверг.

Сутками ранее границу в Ростовской области пересекли более 14,5 тыс. граждан.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.

Ростовская область
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