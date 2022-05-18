Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен 694 украинских военных с "Азовстали" за сутки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что за сутки с завода "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 694 украинских военных, в том числе 29 раненых.

Как сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, с 16 мая с "Азовстали" сдались в плен 959 украинских военнослужащих, в том числе 80 раненых. Из них 51 помещен на лечение в больницу Новоазовска Донецкой народной республики.

Российские военные за сутки уничтожили четыре украинских боевых самолета.

"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказал он.

Генерал-майор сообщил, что высокоточным оружием на военном аэродроме в районе Днепропетровска уничтожены два украинских самолета Су-24.

Конашенков заявил, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Николаева, а также поражены "расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке".

"Поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой народной республики, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал Конашенков.

По его словам, еще в результате ударов уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут Донецкой народной республики (ДНР).

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное", - заявил Конашенков.

Также, по его словам, в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области уничтожена наведённая подразделениями ВСУ для форсирования реки Северский Донец понтонная переправа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов, 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.