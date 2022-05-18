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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой о продлении срока действия военного положения в стране, соответствующий законопроект в среду зарегистрирован в Верховной раде.

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Текст документа на сайте парламента пока не опубликован.

Президент 24 февраля подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", народные депутаты утвердили документ в тот же день. Согласно указу, военное положение было введено с 5:30 24 февраля 2022 года на 30 суток.

15 марта Верховная ада продлила военное положение на 30 дней - с 5:30 26 марта до 24 апреля. 21 апреля действие военного положения было пролонгировано еще на 30 суток, до 25 мая.

Хроника 24 февраля – 18 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Владимир Зеленский
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