Военные Израиля в ходе учений отработают авиаудары по ядерным объектам Ирана

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Израиля в ходе учений будут отрабатывать проникновение в воздушное пространство Ирана и удары по иранским ядерным объектам, сообщает Times of Israel.

Эти маневры станут частью учений Chariots of Fire, стартовавших ранее в мае.

В маневрах ВВС Израиля с участием десятков истребителей также впервые должны принять участие ВВС США, которые будут дозаправлять израильские самолеты в воздухе.

Times of Israel отмечает, что на случай возможного конфликта ВВС Израиля придется найти способ поражать иранские ядерные объекты, находящиеся глубоко под землей. Также ВВС Израиля нужно быть готовыми преодолеть иранскую противовоздушную оборону и выдержать ответный удар Ирана и его союзников в регионе.

Между тем, в учениях Chariots of Fire задействуют почти все подразделения армии обороны Израиля. Военные будут тренироваться для возможных боев на северных границах Израиля, в том числе против поддерживаемой Ираном ливанской шиитской группировки "Хезболла".

В начале 2021 года начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что распорядился обновить планы наступательных действий против Ирана.

Накануне глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что что Ирану нужно еще несколько недель для получения запаса расцепляющих материалов, достаточных для создания ядерной бомбы. Министр отмечал, что Иран старается завершить производство и ввод в эксплуатацию 1 тыс. улучшенных центрифуг IR6 по обогащению урана, в том числе на подземном объекте вблизи Натанза.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.