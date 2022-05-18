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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

В Грузии опровергли сообщения о нарушении вертолетом РФ воздушного пространства страны

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опровергла распространенную в ряде грузинских СМИ в среду информацию о том, что российский военный вертолет пролетел над территорией, подконтрольной властям Грузии.

"Не нарушали подконтрольную властям Грузии территорию. Не подтверждаем информацию", - заявили журналистам в СГБ.

Ранее грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари архи" сообщил, что якобы летевший со стороны Цхинвала российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Грузии.

Между тем, в министерстве обороны Грузии в среду призвали СМИ воздерживаться от распространения непроверенной и ложной информации.

Согласно сообщению Минобороны, в подконтрольном грузинским властям воздушном пространстве находились вертолеты сил обороны Грузии, которые принимали участие в плановых командно-штабных учениях и перемещались со стороны Тбилиси в сторону Ахалцихе (край Самцхе-Джавахети), а после завершения учений вернулись назад.

Грузия
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