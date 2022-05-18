Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Премьер Канады раскритиковал закрытие CBC в Москве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемым решение РФ закрыть российский корпункт канадской компании CBC.

"Решение выдворить канадских журналистов из московского корпункта представляется попыткой воспрепятствовать передаче информации, а это недопустимо", - написал Трюдо в твиттере.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что принято решение о закрытии российского корпункта канадской радиовещательной компании CBC в качестве ответной меры.

"Принято решение о введении ответных, подчеркиваю: ответных, мер в связи с действиями Канады, а именно о закрытии московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", - сказала она в среду на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, поводом для такого решения послужил введенный властями Канады запрет на вещание в национальном эфире российских телеканалов Russia Today и Russia Today France.

Джастин Трюдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посольство США в Киеве возобновило работу

Посольство США в Киеве возобновило работу

На экс-президента Молдавии Додона завели дело о коррупции

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Вице-премьер РФ Хуснуллин предложил Украине покупать электроэнергию Запорожской АЭС

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"

Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"
Военная операция на Украине

Зеленский предложил Раде на 90 дней продлить военное положение на Украине

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Bloomberg сообщил о планах США закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ

Число россиян, получивших ИИН в Казахстане, в 2022 году выросло в 10 раз

Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Молдавия планирует допустить иностранцев к охране госграниц

Молдавия планирует допустить иностранцев к охране госграниц