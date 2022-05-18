Премьер Канады раскритиковал закрытие CBC в Москве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал неприемлемым решение РФ закрыть российский корпункт канадской компании CBC.

"Решение выдворить канадских журналистов из московского корпункта представляется попыткой воспрепятствовать передаче информации, а это недопустимо", - написал Трюдо в твиттере.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что принято решение о закрытии российского корпункта канадской радиовещательной компании CBC в качестве ответной меры.

"Принято решение о введении ответных, подчеркиваю: ответных, мер в связи с действиями Канады, а именно о закрытии московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", - сказала она в среду на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, поводом для такого решения послужил введенный властями Канады запрет на вещание в национальном эфире российских телеканалов Russia Today и Russia Today France.