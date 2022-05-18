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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

В США поддержали кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла на Украине

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США на Украине, сообщили в социальных сетях комитета в среду.

"Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла на Украине, отправив мощное послание: поддержка США Украины продолжает расти", - написали в соцсети.

Теперь ее кандидатуру должен будет утвердить Сенат в полном составе в ближайшие дни.

Ранее в среду сообщалось, что американское посольство в Киеве официально возобновило свою работу. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что были предприняты "дополнительные меры по обеспечению безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев".

Бриджет Бринк является сотрудником госдепа США с 1996 года, с 2019 года она была послом США в Словакии.

Бриджит Бринк
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