Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Франция разместила в Румынии ракетную систему "земля-воздух"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Франция развернула в Румынии, где она представляет силы НАТО, ракетную систему "земля-воздух" последнего поколения в связи с предполагаемыми угрозами из-за военного конфликта на Украине.

"Средняя зенитно-ракетная система Mamba (...) может обеспечить защиту сил, действующих в этом районе", - цитирует Le Figaro заявление французского генерального штаба.

Представитель генштаба разъяснил на брифинге, что система Mamba "прежде всего предназначена для защиты авиабазы НАТО", на которой размещено несколько тысяч военнослужащих. По его словам, это ее главное назначение.

Сообщается, что эта система связана с румынской оборонной системой и с системой НАТО под командованием альянса.

Издание напоминает, что французские вооруженные силы присутствуют в Румынии с 26 февраля. Но произведенное в экстренном порядке размещение в этой стране около 500 военнослужащих с тех пор стало постоянным, включая чередующиеся бельгийскую или нидерландскую роту.

В коммюнике генштаба уточняется, что это один из четырех дополнительных батальонов НАТО, развернутых на восточном фланге альянса. Три других размещены в Словакии, Венгрии и Болгарии.

Франция Румыния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белоруссия купила у России "Искандеры" и комплексы С-400

Военная операция на Украине

Начальники Генштабов России и США обсудили Украину

Кириенко заявил о борьбе с коллективным Западом в ходе операции на Украине

Европарламент поддержал требования к странам ЕС по заполнению газохранилищ

Бывший канцлер Германии Шредер лишился бюро и сотрудников в бундестаге

Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Bloomberg сообщил о планах Китая закупать нефть РФ для стратегических резервов

Эрдоган заявил, что Турция скажет "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция скажет "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО

В Польше заявили о готовности строить постоянные базы для союзников по НАТО

В Польше заявили о готовности строить постоянные базы для союзников по НАТО

Британия ввела санкции против трех российских авиакомпаний