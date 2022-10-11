Франция усиливает восточный фланг НАТО расширением военного присутствия в Румынии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Франция усилит в ближайшие недели свое военное присутствие в Румынии в рамках сил НАТО развертыванием роты боевых машин пехоты и эскадроном танков Leclerc, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

Соответствующее решение президента страны Эммануэля Макрона "об усилении оборонной позиции на востоке Европы" было принято "с учетом ситуации на восточном фланге НАТО", а также в связи с событиями на Украине, пояснил во вторник в ходе парламентских слушаний глава оборонного ведомства, чьи слова приводит газета Le Figaro.

При этом издание напоминает, что Франция уже направила в Румынию около тысячи своих военнослужащих с целью укрепления восточного фланга НАТО.