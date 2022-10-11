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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Франция усиливает восточный фланг НАТО расширением военного присутствия в Румынии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Франция усилит в ближайшие недели свое военное присутствие в Румынии в рамках сил НАТО развертыванием роты боевых машин пехоты и эскадроном танков Leclerc, сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

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Соответствующее решение президента страны Эммануэля Макрона "об усилении оборонной позиции на востоке Европы" было принято "с учетом ситуации на восточном фланге НАТО", а также в связи с событиями на Украине, пояснил во вторник в ходе парламентских слушаний глава оборонного ведомства, чьи слова приводит газета Le Figaro.

При этом издание напоминает, что Франция уже направила в Румынию около тысячи своих военнослужащих с целью укрепления восточного фланга НАТО.

Франция НАТО Румыния
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