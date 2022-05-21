Россия ввела санкции в отношении ряда высших чиновников и военачальников Канады

Здание МИД РФ в Москве Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил, что в ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом "черного списка", въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан.

"Речь идет о высших чиновниках, их родных и близких, топ-менеджерах ВПК и судостроительной отрасли, командовании вооруженных сил. Вслед за обнародованием данного перечня его фигуранты будут внесены в общий список канадских "закрытников", размещенный на сайте МИД", - говорится в сообщении.

В обнародованном МИДом списке 26 человек.

Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, "в ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию".

О пополнении российского "стоп-листа" будет объявлено публично, добавили в МИДе.

20 мая Канада ввела санкции против 14 физических лиц из России, а также запретила ввоз в Канаду из РФ и экспорт в Россию предметов роскоши и компьютерной техники. 18 мая Канада объявила о запрете въезда в страну для примерно тысячи попавших ранее под санкции граждан РФ, включая российского президента Владимира Путина.