Внутренние войска Белоруссии смогут привлекать к охране госграницы и теробороне

Военнослужащие бригады специального назначения МВД Белоруссии Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии скорректировали сферу использования внутренних войск министерства внутренних дел и условия применения военнослужащими оружия и боевой техники.

Соответствующие поправки законов по вопросам деятельности внутренних войск МВД опубликованы в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, белорусские внутренние войска теперь могут привлекаться к охране государственной границы и территориальной обороне.

"При возникновении обстоятельств, представляющих угрозу безопасности граждан, деятельности организаций и общественному порядку, а также в интересах обороны Республики Беларусь внутренние войска могут привлекаться к выполнению других задач в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства", - отмечается в законе.

Военнослужащим внутренних войск предоставляется право на ношение и применение оружия и боевой техники, изучение обстановки в районах выполнения задач, в том числе с использованием технических средств.

Расширяются меры защиты бойцов внутренних войск и членов их семей, к которым может быть применена госзащита. Также запрещается распространение информации о дислокации и передвижениях внутренних войск.

"В целях обеспечения безопасности военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск и их близких не допускается распространение в публичном выступлении, средствах массовой информации сведений о местах дислокации или о передислокации соединений или воинских частей внутренних войск, об их участии в операциях по обеспечению общественной безопасности", - говорится в документе.

Основные положения закона вступают в силу после официального опубликования.