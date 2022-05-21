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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Минобороны РФ сообщило о применении роботов-саперов в ЛНР

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о применении роботов для разминирования взятых под контроль районов Луганской народной республики (ЛНР).

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"На особо опасных участках для уничтожения мин нажимного действия широко применяются робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные заявили, что при разминировании в ЛНР "особое внимание уделяется дорогам, территориям, прилегающим к важным объектам жизнеобеспечения республики, а также землям сельхозназначения".

"В ходе работы саперы обнаруживают и обезвреживают противотанковые и противопехотные мины, фугасы. Все обнаруженные взрывные устройства уничтожаются на месте с применением накладных зарядов", - говорится в сообщении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал 20 мая, что контроль над Донбассом расширяется, скоро будет взята под контроль территория ЛНР.

Хроника 24 февраля – 21 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ ЛНР
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