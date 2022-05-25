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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Путин отметил востребованность МЧС в связи с операцией на Украине

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин отметил востребованность МЧС в связи с российской военной операцией на Украине. Он сказал об этом, представляя коллективу министерства нового главу ведомства Александра Куренкова.

"Сегодня проблем меньше не становится, я сейчас уже не говорю про паводки и техногенные катастрофы, и пожары. Имею в виду и ситуацию, которая складывается у нас в рамках специальной военной операции, здесь тоже немало задач у МЧС. Знаю, что у вас большой потенциал, скажем, в сфере разминирования, есть и другие направления деятельности, осуществление гуманитарных миссий и функций. Все это очень, в высшей степени востребовано", - заявил президент.

Он выразил уверенность, что ведомство во главе с новым министром справится с актуальными задачами и ответит на современные вызовы.

Он рассказал, что Куренков "начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем длительное время также работал в Федеральной службе охраны". Последним местом работы нового министра был пост замдиректора Росгвардии, напомнил президент.

"Теперь он сделает еще один шаг, поднимется на одну еще одну ступеньку в своей профессиональной карьере. Александр Вячеславович не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака, знает то дело, за которое берется, досконально, умеет погружаться, умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе. Я уверен, так произойдет и в руководящем звене министерства по чрезвычайным ситуациям и в министерстве в целом, опираясь при этом, конечно, на профессионалов", - сказал Путин.

Куренков был назначен главой МЧС ранее 25 мая. Его кандидатуру президент согласовал с Советом Федерации.

МЧС Украина Владимир Путин Александр Куренков ФСБ ФСО Росгвардия
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