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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Слуцкий предрек Донбассу вскоре "знаковые события" по аналогии с Крымом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Жители Донецкой и Луганской народных республик в течение ближайших месяцев смогут выбрать политическую судьбу своих республик, предположил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Уверен, что в течение ближайших месяцев здесь произойдут знаковые события - население ДНР и ЛНР выскажут свою позицию так, как это было в своё время в Крыму и Севастополе. Как они сами считают - как жить дальше", - заявил Слуцкий журналистам в субботу находясь в Донецке.

Он также добавил, что "то, что происходило в Мариуполе и происходит сейчас, будет предметом трибуналов разного уровня".

Украина Россия ДНР ЛНР Леонид Слуцкий
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