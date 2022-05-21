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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

РФ поставила более 5 тыс. тонн медикаментов в Донбасс в последние годы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия в общей сложности поставила свыше пяти тысяч тонн медикаментов в Донецкую и Луганскую народные республики в последние годы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Об этом он сказал журналистам в субботу в ходе посещения нового инфекционного центра в Белгороде.

По словам министра, российские специалисты проводят телемедицинские консультации, принимают тяжелых пациентов, детей, нуждающихся в помощи.

Мурашко сообщил, Россия выделила дополнительные средства и на лекарственное обеспечение, и на оказание экстренной и неотложной помощи в ДНР и ЛНР.

По его словам, в Донецкую и Луганскую народные республики дополнительно направили терапевтов, хирургов, реаниматологов, которые помогают оказывать медицинскую помощь. Как отметил Мурашко, "количество пациентов, которое обслужено, - это уже более 200 тысяч".

Хроника 24 февраля – 21 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР ЛНР Минздрав РФ Михаил Мурашко
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