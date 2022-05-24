Глава Минздрава РФ обещал восполнять дефицит лекарств в ДНР и ЛНР

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия будет продолжать поставки лекарственных препаратов в Донецкую и Луганскую народные республики, намерена восполнить возможный дефицит препаратов, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"На протяжении восьми лет РФ помогала двум республикам и в поставках лекарственных препаратов и проведении телемедицинских консультаций, и в вопросах приема пациентов наиболее тяжелых для получения высокотехнологичной помощи. Мы обязательно продолжим это направление помощи и, конечно же, восполним то, что в дефиците", - сказал Мурашко журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, будет ли РФ продолжать помогать ЛНР и ДНР.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталью Пащенко, что Всемирная организация здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста перестали поставлять республикам Донбасса необходимые препараты для диабетиков, больных ВИЧ/СПИД и туберкулезом.

21 мая Мурашко сообщил, что Россия поставила свыше 5 тыс. тонн медикаментов в ДНР и ЛНР в последние годы.