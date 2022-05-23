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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

Судно со 124 пассажирами на борту загорелось на Филиппинах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул на борту судна Mercraft 2, направлявшегося с филиппинского острова Поллило в Риал (провинция Кесон), сообщают местные СМИ.

По их данным, судно со 124 пассажирами на борту находилось примерно в 500 метрах от порта Риал, когда начался пожар.

Отмечается, что другое судно немедленно прибыло на помощь пассажирам, которые начали прыгать в воду.

Шесть спасенных пассажиров были доставлены в больницу.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Филиппины
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