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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Избранный президент Алан Гаглоев официально вступил в должность президента Республики.

Церемония инаугурации впервые проходит в Госдрамтеатре в центре Цхинвала.

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Гаглоев принес клятву на Конституции на двух государственных языках - осетинском и русском, после чего глава ЦИК Эмилия Гагиева вручила Гаглоеву удостоверение президента.

Текст клятвы предусмотрен Конституцией. В нём содержится обещание соблюдать права и свободы человека и гражданина, защищать суверенитет и независимость Республики Южная Осетия - Государства Алания.

На церемонии инаугурации присутствуют первый и третий президенты республики - Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, а также четвертый президент - Анатолий Бибилов. Также присутствуют делегации из России, Северной Осетии, Чечни, КЧР, КБР, Абхазии, непризнанного Нагорного Карабаха, непризнанной Приднестровской Молдавской республики, ЛНР и ДНР, а также Никарагуа.

Выборы президента Южной Осетии прошли 8 мая. Гаглоев одержал победу - за него проголосовали 56,09% граждан, пришедших на избирательные участки, это 16 134 избирателя.

Южная Осетия Алан Гаглоев
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