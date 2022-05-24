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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Совет ЕС на год полностью либерализировал торговлю с Украиной

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза снял на один год импортные пошлины на весь экспорт из Украины в ЕС и ввел другие торговые уступки в отношении украинских товаров.

"Мы предложили это как временную меру, это облегчит Украине дальнейшую торговлю (...) и окажет всестороннюю поддержку украинской экономике", - заявил исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, комментируя принятое Советом ЕС во вторник постановление о временной либерализации торговли с Украиной.

Сегодняшнее решение приостановит действие тарифов, которые пока сохраняются в соответствии Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной от 2017 года (DCFTA), которое уже либерализировало большую часть торговли.

Приостановка действия тарифов распространяется на "промышленные товары, подлежащие поэтапному освобождению от пошлин к концу 2022 года, фрукты и овощи, на которые распространяется система ввозных цен, а также сельскохозяйственные товары и переработанные сельскохозяйственные продукты, на которые распространяются тарифные квоты".

Приостановлены также взимание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины и применение единых правил импорта в отношении импорта из нее.

Предложение ЕК уже одобрено Европарламентом, готовый закон вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Домбровскис сообщил также, что министры экономики и финансов стран ЕС обсудили краткосрочную помощь Украине, долгосрочную помощь на ее восстановление и оглашенное накануне предложение ЕК об исключительной программе макрофинансовой помощи в 9 млрд евро.

Он подчеркнул, что "была широкая - фактически единодушная - поддержка необходимости продолжать оказывать необходимую поддержку Украине".

ЕС Украина
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