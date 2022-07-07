Европарламент одобрил выделение Украине еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине первый транш новой макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Вопрос был включен в повестку заседания в четверг по срочной процедуре. Теперь решение о выделении денег должно быть одобрено Европейским советом.

"Мы сейчас работаем, чтобы предоставить (Украине - ИФ) дальнейшую новую программу макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро. Первая часть поступит до летних каникул. Это 1 млрд евро после утверждения Европейским парламентом и государствами-членами (Европейским советом - ИФ)", - говорил ранее на этой неделе исполнительный вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Позже он уточнил, что первый транш предполагается выделить до конца июля.

Еврокомиссия отмечала, что средства Украине будут выделены в виде долгосрочных ссуд на льготных условиях, они пойдут на обеспечение макроэкономической стабильности.

Новая программа макрофинансовой помощи ЕС станет уже седьмой по счету. Заключительный транш по предыдущей, шестой, программе Киев получил в мае, общий объем программы составил 1,2 млрд евро.