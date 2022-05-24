Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель Фото: DPA/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил меры по прекращению блокады портов в Черном море.

"Обсудили глобальную продовольственную безопасность и усилия по разблокировке морских портов Украины", - написал Мишель в твиттере.

Он добавил, что среди прочего поговорил с Зеленским о способах поддержки восстановления Украины, а также проинформировал его о повестке следующей встречи глав МИД Евросоюза.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН сказал, что действия России спровоцировали продовольственный кризис в мире. Его заявление тогда опроверг постпред РФ при ООН Василий Небензя, заявив, что Россия не блокирует в Черном море суда, перевозящие зерно. "Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем. Однако правда в том, что именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию Черного моря", - сказал тогда Небензя.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины заблокировали в своих портах десятки судов с пшеницей и отказываются от сотрудничества по их выводу через гуманитарные коридоры.

"Киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира. И даже заминировали выход из этих портов, что делает невозможным вывод этих кораблей", - сказал Лавров.

По словам министра, российская сторона "неоднократно предлагала организовать для вывода этих судов с нужными товарами через гуманитарные коридоры".

"Но украинская сторона не идет на сотрудничество, а ее западные хозяева никак на это не реагируют", - отметил Лавров.