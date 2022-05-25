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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

В Риме увидели подвижки в организации вывоза зерна из портов Украины

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо видит признаки прогресса в решении вопроса о судах с зерном, заблокированных в украинских портах. Он сообщил об этом изданию Il Sole 24 ore.

По его данным, в последние часы началась разблокировка отдельных судов для вывоза зерна. Другие подробности не приводятся.

Ранее в мае госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН сказал, что действия России спровоцировали продовольственный кризис в мире. Российский постпред при ООН Василий Небензя возразил ему, что Россия не блокирует в Черном море суда, перевозящие зерно, а "правда в том, что именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию Черного моря".

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что власти Украины заблокировали в своих портах десятки судов с пшеницей и отказываются от сотрудничества по их выводу через гуманитарные коридоры.

"Киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира. И даже заминировали выход из этих портов, что делает невозможным вывод этих кораблей", - сказал Лавров.

По словам министра, российская сторона "неоднократно предлагала организовать для вывода этих судов с нужными товарами через гуманитарные коридоры", но "украинская сторона не идет на сотрудничество, а ее западные хозяева никак на это не реагируют".

Украина Италия Луиджи ди Майо МИД Энтони Блинкен Сергей Лавров Василий Небензя
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