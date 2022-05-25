В МИД РФ пока нет информации о том, какие страны примут участие в трибунале в Мариуполе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Москве неизвестно о том, представители каких стран могут принять участие в международном трибунале в ДНР, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Пока такой информации нет. Я слышал о заявлении Пушилина о создании некого общественного международного трибунала, который будет выносить решения по всем делам, но кто примет участие, у нас пока нет информации", - сказал Руденко журналистам в среду.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил "Интерфаксу", что Генпрокуратура ДНР совместно с профильными ведомствами РФ разрабатывает устав трибунала над украинскими военными.

По его словам, представители ряда стран, в том числе западных, будут приглашены для участия в трибунале. "Как можно больше представителей из разных стран должны принять в нём участие", - сказал Пушилин.

Он добавил, что "от ряда стран уже есть предварительное согласие на участие в международном трибунале".

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом. 23 мая Пушилин сообщил, что все украинские пленные, сдавшиеся на "Азовстали", содержатся на территории ДНР, там же планируется провести и международный трибунал над ними. Он добавил, что, "вероятнее всего, один из первых трибуналов пройдет в Мариуполе".