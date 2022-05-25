Россия выразила готовность к диалогу по заблокированным кораблям с зерном на Украине

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона готова к диалогу по урегулированию ситуации с заблокированными кораблями с зерном, находящимися на Украине, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы всегда готовы к диалогу со всеми, кто стремится к миру, к мирному разрешению всех проблем. Заявление Урсулы фон дер Ляйен оставляю на ее совести", - сказал он журналистам в Москве, комментируя по просьбе "Интерфакса" прозвучавшие накануне заявления фон дер Ляйен, которая сказала, что Москва использует продовольственную тему как оружие, и призвала Россию к диалогу по вывозу зерна из Украины.

"Мы уже неоднократно высказывались на этот счёт, что решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, связанного в том числе со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли, Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, что она и делает каждый день", - подчеркнул Руденко.

Руденко на этой неделе также заявлял, что Москва призывает отменить рестриктивные меры, введенные против российского экспорта, это способствовало бы возобновлению поставок зерна на мировые рынки.

"Нужно отменить рестриктивные меры, которые были введены против российского экспорта. Если нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, то это не совсем так, потому что есть вопросы, связанные с проплатой таких поставок, есть вопросы со страховками, есть вопросы с доступом российских кораблей в европейские порты и другие порты, а европейских - в наши порты. Поэтому эти вопросы должны решаться комплексно", - сказал он журналистам в понедельник.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН сказал, что действия России спровоцировали продовольственный кризис в мире. Он призвал Россию "прекратить блокаду" портов в Черном и Азовском морях и разрешить беспрепятственное движение кораблей, поездов и грузовиков с продовольствием с Украины.

Его заявление тогда опроверг постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он в ответ заявил, что Россия не блокирует в Черном море суда, перевозящие зерно. "Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем. Однако правда в том, что именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию Черного моря", - сказал тогда Небензя.

На минувшей неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сказал, что Россия и Украина являются самыми крупными поставщиками пшеницы и ячменя и других сельхозкультур.