Минобороны РФ сообщило об ударах "Калибрами" из Черного моря по объектам ВСУ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Высокоточный ракетный удар по военным объектам на Украине был нанесен залпом ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск трёх крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям", - заявили в Минобороны России.

Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ударом высокоточных морских и авиаракет по Запорожью уничтожены цеха завода "Мотор Сич", выпускавшего двигатели для самолетов и беспилотников.