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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Минобороны РФ сообщило об ударах "Калибрами" из Черного моря по объектам ВСУ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Высокоточный ракетный удар по военным объектам на Украине был нанесен залпом ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск трёх крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям", - заявили в Минобороны России.

Ранее официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ударом высокоточных морских и авиаракет по Запорожью уничтожены цеха завода "Мотор Сич", выпускавшего двигатели для самолетов и беспилотников.

Хроника 24 февраля – 25 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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