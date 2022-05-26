Глава МИД Великобритании предостережет от попыток умиротворения России

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе визита в Боснию и Герцеговину призовет западных партнеров Соединенного королевства обеспечить победу Украины и предостережет от попыток умиротворения России.

"Агрессию России нельзя унять. Это должно быть встречено силой", - цитирует выдержки из выступления Трасс МИД Великобритании.

"Мы должны быть неумолимы в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа", - заявит Трасс.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против России масштабные санкции.