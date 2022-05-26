Ученые выяснили, что большинство динозавров были теплокровными

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американские и испанские палеонтологи использовали новый метод, чтобы определить, какие из динозавров были теплокровными, как млекопитающие и птицы, а какие - холоднокровными, как рептилии, сообщается на портале научной информации Phys.org.

"Вопрос о том, были ли динозавры теплыми или холоднокровными, является одним из старейших вопросов в палеонтологии, и теперь мы думаем, что у нас есть консенсус, что большинство динозавров были теплокровными", - приводятся в сообщении слова ведущего автора работы Жасмина Виманн (Институт динозавров, Лос-Анджелес, Калифорнийский технологический институт и Йельский университет).

Ученые разработали метод, позволяющий напрямую оценивать метаболизм по ископаемым костям динозавров? и обнаружили разные скорости метаболизма, характеризующие разные группы вымерших существ.

Исследователи попытались собрать показатели метаболизма динозавров из химических и остеогистологических анализов их костей. Новый метод позволяет оценить, сколько кислорода вдыхал динозавр, и, следовательно, скорость метаболизма.

Ученые проанализировали бедренные кости 55 различных групп животных, включая динозавров, летающих птерозавров, их более отдаленных морских родственников плезиозавров и современных птиц, млекопитающих и ящериц, сравнив количество связанных с дыханием молекулярных побочных продуктов с известными скоростями метаболизма живых животных и использовали эти данные для определения скорости метаболизма вымерших.

Команда обнаружила, что скорость метаболизма динозавров, как правило, была высокой, однако, например, трицератопс и стегозавр являлись холоднокровными, как современные рептилии. При этом двуногие, более похожие на птиц хищные динозавры, такие как велоцираптор и тираннозавр, наряду с гигантскими длинношеими травоядными, такими как брахиозавр, были теплокровными или даже горячекровными.

Некоторые из этих динозавров были не просто теплокровными - у них были скорости метаболизма, сопоставимые с современными птицами, намного выше, чем у млекопитающих.

По мнению ученых, холоднокровные динозавры также, возможно, должны были мигрировать в более теплые края в холодное время года, и климат, возможно, был важным фактором, определяющим их ареал.

"Горячекровные" гигантские травоядные, с другой стороны, для поддержания метаболической системы должны были очень много есть. Также установлено, что динозавры-тероподы - группа, которая включает и птиц - развили высокий метаболизм еще до того, как некоторые из них научились летать.