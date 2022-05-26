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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Минобороны РФ сообщило о шести иностранных судах, находящихся в порту Мариуполя

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Шесть иностранных судов не покидают Мариуполь, хотя российские военные устранили минную опасность в акватории порта, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов: "Царевна" (Болгария), "Азбург" (Доминикана), "Смарта" (Либерия), "Блю Стар" (Панама), "Азов Конкорд" (Турция), "Леди Аугуста" (Ямайка) из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты", - сообщили Мизинцев в четверг.

Он заявил, что силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда, а с 25 мая в Азовском море открыт гуманитарный коридор.

"Призываем дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки", - сообщил Мизинцев.

Порт Мариуполя может быть открыт для приема и отправки грузов в ближайшие дни, заявил в четверг глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. "Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра", - уточнил он.

По его словам, порт должен стать транспортным хабом для строительных материалов, поставляемых в республику для восстановления пострадавших в ходе боевых действий населенных пунктов, контролируемых ДНР.

Украина Россия Минобороны РФ Мариуполь Михаил Мизинцев
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