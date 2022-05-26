Минобороны РФ скорректировало маршруты выхода судов из украинских портов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия внесла коррективы в маршруты морских гуманитарных коридоров, которые позволят иностранным судам покинуть заблокированные украинские порты, в том числе в Одессе и Николаеве, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

"В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков", и "Южный" в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Черном море", - сообщил он.

"С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили. Время действия коридора ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск)", - заявил российский военный.

Он заявил, что ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона.

Согласно опубликованным данным, в Черноморске находятся 19 иностранных судов, в Одессе - 10, Николаеве - 17.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что открывает два коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях.

"Вооруженные силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 МСК открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов", - заявил Мизинцев на брифинге в среду.

"В Черном море - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили", - сказал Мизинцев.

"В Азовском море - для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - уточнил Мизинцев.

"В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал он.

Ранее в четверг Мизинцев сообщил, что шесть иностранных сухогрузов не покинули Мариуполь.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН сказал, что действия России спровоцировали продовольственный кризис в мире. Его заявление тогда опроверг постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Каждое государство-член ООН должно воздействовать на Россию, чтобы прекратить действия, которые усугубляют кризис продовольствия на Украине и по всему миру", - заявил Блинкен на заседании Совбеза ООН. Он призвал Россию "прекратить блокаду" портов в Черном и Азовском морях и разрешить беспрепятственное движение кораблей, поездов и грузовиков с продовольствием с Украины.

Небензя в ответ заявил, что Россия не блокирует в Черном море суда, перевозящие зерно. "Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем. Однако правда в том, что именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию Черного моря", - сказал тогда Небензя.