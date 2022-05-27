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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Лидеры стран ЕС на саммите обсудят Украину и энергетику

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран-членов ЕС на саммите 30-31 мая обменяются мнениями по ситуации на Украине, темам энергетики, продовольственной безопасности и обороны, сообщил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы соберемся на специальную встречу 30-31 мая, чтобы продолжить дискуссии по Украине, энергетике, продовольственной безопасности, теме обороны", - говорится в опубликованном ЕС приглашении на саммит, направленном Мишелем всем участникам.

При этом среди тем не значится предложение о введении эмбарго на российскую нефть. Ранее на этой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не проводить на саммите обсуждения этой темы, так как пока шансов на компромиссное решение не видит.

Украина ЕС
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