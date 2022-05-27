Лидеры стран ЕС на саммите обсудят Украину и энергетику

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран-членов ЕС на саммите 30-31 мая обменяются мнениями по ситуации на Украине, темам энергетики, продовольственной безопасности и обороны, сообщил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы соберемся на специальную встречу 30-31 мая, чтобы продолжить дискуссии по Украине, энергетике, продовольственной безопасности, теме обороны", - говорится в опубликованном ЕС приглашении на саммит, направленном Мишелем всем участникам.

При этом среди тем не значится предложение о введении эмбарго на российскую нефть. Ранее на этой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не проводить на саммите обсуждения этой темы, так как пока шансов на компромиссное решение не видит.