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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Евросовет попытается найти компромиссное решение по ограничению импорта в ЕС нефти РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Государствам Евросоюза, работая по вопросу эмбарго на российскую нефть, важно учесть национальную специфику стран ЕС, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Вопрос, который встает, как к этому приступить и как принять во внимание национальную специфику, тогда как ряд государств-членов более зависимы от российской нефти, чем другие в связи с географической ситуацией, а также для ряда стран альтернативное снабжение получается более сложным", - сказал представителям СМИ на условиях анонимности функционер ЕС, знакомя их в воскресенье с повесткой европейской встречи в верхах 30-31 мая, центральным вопросом которой будет Украина.

Он сообщил, что заседавший в воскресенье Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), который обсуждал шестой пакет санкций, предусматривающий ограничительные меры по нефти, не смог пока согласовать данный вопрос, и работа будет продолжена утром в понедельник.

"Это технический вопрос. Вот почему Coreper соберётся снова завтра утром, чтобы продолжить тему", - добавил высокопоставленный источник.

Отвечая на вопросы, он заявил: "Если направить усилия только на нефть, перевозимую по морю, удар будет нанесен, по крайней мере, по двум третям (российского - ИФ) экспорта, если не больше".

Объясняя смягченный вариант эмбарго на нефть, чиновник отметил, что важно, чтобы не было полной блокировки этого шага, и можно было продолжить работу в данном направлении. И у Coreper, по его словам, "есть еще немного времени перед Европейским советом", который начнется во второй половине дня в понедельник.

Он признал, что на саммите это будет одной из самых спорных тем, и дебаты могут оказаться долгими, учитывая сложность вопроса для "некоторой части Европы".

Собеседник журналистов отказался предсказывать ход дебатов, отметив, что главное в том, чтобы найти решение для утверждения пакета санкций.

24 мая глава МИД Германии Анналена Бербок выразила уверенность, что страны Евросоюза в скором времени договорятся по шестому пакету санкций в отношении России. В тот же день ранее газета Financial Times сообщила о письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю. Орбан писал, что считает контрпродуктивным обсуждение нефтяного эмбарго против России на уровне лидеров ЕС, поскольку консенсуса по этим мерам пока нет.

В связи с этим источник в ведомстве канцлера Германии отметил, что "должен быть подан знак единства". "Это непродуктивно - детально заниматься этим вопросом (на саммите - ИФ), пока нет общего решения", - сказал источник. Он подчеркнул, что обсуждение продолжается пока на иных уровнях.

Евросоюз Россия Украина
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