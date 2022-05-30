Власти Пекина отправили на изоляцию 5 тыс. человек после единичного нарушения карантина

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Пекине из-за мужчины, нарушившего изоляцию в связи с COVID-19, на карантин отправились 5 тысяч человек, сообщает в понедельник The Guardian.

По данным властей, мужчине предписали находиться дома на изоляции после того, как 23 мая он посетил торговый центр, находящийся в зоне риска заражения COVID-19.

Однако позже выяснилось, что "он выходил множество раз, гулял среди людей, создавая риск распространения эпидемии". Спустя пять дней мужчина и его жена сдали положительный тест на COVID-19. После этого власти распорядились, чтобы 5 тыс. человек, живущих в одном с ними жилом комплексе, оставались дома.

По состоянию на воскресенье в Китае выявили 122 новых случая заболевания за пределами карантинных зон, 12 из них - в Пекине.

Власти Шанхая ранее сообщали, что планируют постепенно снять локдаун к началу июня, но жители города должны будут продолжать проходить тестирование на коронавирус.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 224 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.