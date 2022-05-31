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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

В отдельных районах Шанхая начали разбирать заборы вокруг жилых комплексов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Шанхае начале разбирать заборы, окружавшие жилые комплексы на протяжении двух месяцев локдауна, с 1 июня в городе возобновится работа транспорта, людям разрешат ездить на работу и отменят пропуска, по которым горожане могли выйти на улицу на несколько часов, пишет Guardian.

Издание отмечает, что эти меры затронут примерно 22,5 млн жителей города с населением в 25 млн человек. Ограничения смягчат только в районах, где снизилась заболеваемость COVID-19.

При этом жителям этих районов по-прежнему придется носить маски, для общепита сохранится запрет обслуживать клиентов в помещениях, магазинам предписано не превышать 75%-ную заполняемость торговых помещений. Для доступа в общественные места и на общественный транспорт горожанам придется сдавать тесты на коронавирус раз в 72 часа. Положительный результат анализа влечет за собой жесткую самоизоляцию для заразившегося и его ближайшего окружения.

Жесткие ограничения сказались на городских предприятиях, нарушили логистические цепочки внутри Китая и по всему миру, затормозили мировой торговый оборот и привели к редким для Шанхая протестам. Китай остается единственной крупной страной, которая придерживается политики нулевой толерантности к коронавирусу, и отвергает любую критику этого подхода.

Хроника 09 января 2020 года – 31 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Шанхай
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