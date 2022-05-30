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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Орбан обвинил ЕК в неверном подходе и отсутствии компромисса по эмбарго на нефть РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - У стран ЕС сейчас нет консенсуса по поводу эмбарго на российскую нефть, заявил в понедельник премьер Венгрии Виктор Орбан.

"Никакого компромисса нет", - сказал он журналистам перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что считает Еврокомиссию ответственной за возникшую проблему. "Речь идет о безответственном поведении Еврокомиссии. Она сформулировала идею эмбарго на нефть, не решив при этом вопрос об энергетической безопасности Венгрии. Надо сначала найти все решения, а уже потом можно думать о санкциях", - пояснил Орбан.

Премьер Венгрии добавил, что первые пять пакетов санкций против РФ принимались по принципу "сначала санкции, а потом - думаем о последствиях и ищем решения".

"Энергетика - это серьезно (...). Теперь нам нужно изменить подход и сначала думать о решениях, а уже потом - вводить санкции", - отметил Орбан.

Венгрия Виктор Орбан
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