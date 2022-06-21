В Венгрии сообщили о незначительном снижении поставок газа РФ в страну

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Объемы поставок газа для Венгрии из России немного снизились, сообщил во вторник Bloomberg со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийяртто.

Агентство отметило, что сейчас Венгрия получает 88% от обычного объема.

"Венгрия зафиксировала сокращение поставок российского газа из-за технических проблем", - цитирует агентство высказывания главы внешнеполитического ведомства Венгрии в соцсетях.

При этом, как отметил Bloomberg, такое снижение поставок газа незначительно, и Венгрия сможет компенсировать нехватку закупками со спотового рынка.