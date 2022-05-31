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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

На "Азовстали" обнаружен фургон с погибшими украинскими военными

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российские военные обнаружили в Мариуполе на территории "Азовстали" фургон со 152 телами украинских военных, в ближайшее время их передадут Киеву, заявили в Минобороны РФ.

Как сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, российские военные обнаружили на территории комбината изотермический фургон, в котором находились тела 152 украинских военных. В ближайшее время их планируется передать украинской стороне.

Конашенков также заявил, что контейнер с телами был заминирован. По его утверждению, украинская сторона планировала взорвать тела для того чтобы обвинить в этом российских военных.

20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом. Всего, как заявили в министерстве, с 16 мая там сдались в плен 2439 украинских военных. 23 мая глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что все украинские пленные, сдавшиеся на "Азовстали", содержатся на территории республики, там же планируется провести и международный трибунал над ними. 26 мая на территории комбината нашли еще несколько украинских военных.

Хроника 24 февраля – 31 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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