Армянскому депутату сломали ребро во время акции протеста в Ереване

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Депутат парламента страны от оппозиционной фракции "Армения" Артур Казинян госпитализирован с переломом ребра после столкновения демонстрантов и полиции в Ереване в минувший понедельник.

"Нам стало известно, что Казинян сегодня отправился на медобследование, где врачи сообщили, что у него перелом ребра. В беседе с нами депутат подтвердил, что находится в больнице, врачи посоветовали оставаться в клинике, поскольку выявлен перелом ребра", - пишет армянское издание "Жоховурд".

В минувший понедельник между оппозиционными демонстрантами и полицией произошли столкновения у одного из правительственных зданий, в котором также расположен ряд министерств, в отделения полиции были доставлены 111 человек.

С утра во вторник оппозиция вновь проводит шествия по улицам Еревана.

Во вторник офис омбудсмена Армении заявил о случаях применения несоразмерной силы со стороны полиции во время задержаний оппозиционных демонстрантов в Ереване. Офис омбудсмена Армении заявил также о случаях применения полицией физической силы, в том числе, приемов удушья, против депутатов парламента Армении.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Между тем, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил во вторник журналистам, что намерен обратиться с Совет парламента для лишении мандатов оппозиционных депутатов, которые возглавляют оппозиционное уличное движение и не участвуют в парламентских заседаниях.