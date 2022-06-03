Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Армении не дали оппозиции провести заседание парламента по теме Азербайджана и Турции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правящая фракция парламента Армении "Гражданский договор" в пятницу провалила созванное оппозицией внеочередное заседание законодательного органа для принятия заявления по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям.

Как передает корреспондент "Интерфакса", зарегистрировались 33 депутата из необходимых 54, ни один из представителей правящей фракции не присутствовал в зале заседаний.

В течение четырех часов парламент вновь может попытаться собраться на внеочередное заседание, однако представители оппозиции уверены, что депутаты от правящей фракции вновь будут отсутствовать.

Оппозиционные парламентские фракции Армении "Честь имею" и "Армения" созвали на 3 июня заседание парламента республики, на котором планировалось решить вопросы в рамках процессов карабахского урегулирования, армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.

В миреАрмянскому депутату сломали ребро во время акции протеста в ЕреванеЧитать подробнее

В правящей фракции "Гражданский договор" заявили, что не будут участвовать во внеочередном заседании.

Параллельно на площади Франции в центре Еревана оппозиция проводит митинг своих сторонников, передает корреспондент "Интерфакса".

Один из оппозиционных лидеров, вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян выразил недоумение поведением правящей фракции, назвав его "бегством от реальности". "В предложенном нами заявлении не было ни слова об отставке премьер-министра, ни слова о внутриполитической повестке. Речь идет о сохранении армянской государственности. Власть не желает обсуждать это", - сказал Сагателян.

В настоящее время оппозиционные демонстранты окружили полицейских, взявших в кольцо здание правительства.

Сагателян заявил, что цель акции у правительства - "донести до Пашиняна, который на самом деле руководит парламентом", требования оппозиции.

Заместитель председателя бывшей правящей Республиканской партии Армен Ашотян сообщил, что Пашинян покинул здание правительства, опубликовав в своей соцсети соответствующую видеозапись, сделанную из своего кабинета в здании напротив правительства.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

Военная операция на Украине

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию

Национализация в Запорожской области не затронула частную собственность

Национализация в Запорожской области не затронула частную собственность

Лукашенко потребовал, чтобы в ополчение от каждого сельсовета вошли по 50 человек

Один киргизский военный ранен в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });