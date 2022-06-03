В Армении не дали оппозиции провести заседание парламента по теме Азербайджана и Турции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правящая фракция парламента Армении "Гражданский договор" в пятницу провалила созванное оппозицией внеочередное заседание законодательного органа для принятия заявления по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям.

Как передает корреспондент "Интерфакса", зарегистрировались 33 депутата из необходимых 54, ни один из представителей правящей фракции не присутствовал в зале заседаний.

В течение четырех часов парламент вновь может попытаться собраться на внеочередное заседание, однако представители оппозиции уверены, что депутаты от правящей фракции вновь будут отсутствовать.

Оппозиционные парламентские фракции Армении "Честь имею" и "Армения" созвали на 3 июня заседание парламента республики, на котором планировалось решить вопросы в рамках процессов карабахского урегулирования, армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.

В правящей фракции "Гражданский договор" заявили, что не будут участвовать во внеочередном заседании.

Параллельно на площади Франции в центре Еревана оппозиция проводит митинг своих сторонников, передает корреспондент "Интерфакса".

Один из оппозиционных лидеров, вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян выразил недоумение поведением правящей фракции, назвав его "бегством от реальности". "В предложенном нами заявлении не было ни слова об отставке премьер-министра, ни слова о внутриполитической повестке. Речь идет о сохранении армянской государственности. Власть не желает обсуждать это", - сказал Сагателян.

В настоящее время оппозиционные демонстранты окружили полицейских, взявших в кольцо здание правительства.

Сагателян заявил, что цель акции у правительства - "донести до Пашиняна, который на самом деле руководит парламентом", требования оппозиции.

Заместитель председателя бывшей правящей Республиканской партии Армен Ашотян сообщил, что Пашинян покинул здание правительства, опубликовав в своей соцсети соответствующую видеозапись, сделанную из своего кабинета в здании напротив правительства.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.