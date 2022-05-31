ЕС продлил санкции против Сирии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о продлении ограничительных мер против Сирии еще на год, до 1 июня 2023 года, "в свете продолжающихся репрессий против гражданского населения в стране".

В коммюнике совета, опубликованном во вторник в Брюсселе, сообщается об исключении из санкционного списка трех человек. Теперь в этот список входят 289 человек, против которых действуют замораживание авуаров и запрет на поездки в ЕС, а также 70 организаций, активы которых замораживаются.

"Санкции против Сирии были введены в 2011 году в ответ на жестокие репрессии против гражданского населения. Они также нацелены на компании и известных бизнесменов, извлекающих выгоду из своих связей с режимом и военной экономикой", - говорится в документе.

В нем отмечается, что принятые меры также включают "запрет на импорт нефти, ограничения на определенные инвестиции, замораживание находящихся в ЕС активов сирийского Центрального банка и ограничения на экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также оборудования и технологий для отслеживания или перехвата интернет- или телефонных сообщений".

При этом в Брюсселе уточняют, что "санкции в отношении Сирии призваны не препятствовать доставке гуманитарной помощи". Следовательно, "экспорт продуктов питания, лекарств или медицинского оборудования не подлежит санкциям ЕС, предусмотрен ряд конкретных исключений в гуманитарных целях".

В сообщении совета указывается, что ЕС постоянно следит за развитием событий в сирийском конфликте и может принять решение о возобновлении санкций и внесении дополнений в санкционные списки на основе происходящего на местах.

При этом в Брюсселе подтверждают, что "ЕС по-прежнему привержен поиску прочного и надежного политического решения конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и Женевского коммюнике 2012 года".