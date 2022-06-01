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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил о проведении новой антитеррористической операции на севере Сирии, сообщает "Анадолу".

"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж", - сказал Эрдоган.

По его словам, затем от боевиков будут зачищены и другие приграничные с Турцией районы.

Ранее Эрдоган заявлял о планах турецких вооруженных сил начать антитеррористические операции на границах страны. По данным СМИ, операции планировалось провести в четырех регионах Сирии.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия
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