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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

ООН не поддержит запланированную Турцией операцию на границе с Сирией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В ООН считают, что Сирии необходима гуманитарная помощь, а не военное вмешательство, заявил во вторник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, Сирия более не нуждается в военных операциях, Сирия нуждается в политическом решении и в гуманитарной помощи", - сказал Дюжаррик.

Эти заявления прозвучали в ответ на планы, озвученные накануне президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он заявил о планах начать военную операцию по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль южных границ страны в рамках противодействия террористическим угрозам.

По словам турецкого лидера, операция начнется, как только военные, разведка и силы безопасности завершат соответствующие подготовительные работы.

В свою очередь турецкий журналист Раджип Сойлу написал в своем твиттере, что, по словам Эрдогана, целью военной операции станет создание "зоны безопасности протяженностью 30 км вглубь северной части Сирии". Эрдоган, как отметил журналист, имел в виду территорию, подконтрольную Силам самообороны сирийских курдов (YPG).

ООН Турция Сирия
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